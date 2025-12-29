Unnao rape case: कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का एक्स पर पत्र, लिखा- …हमारी कीमत लगा रहें, चुप्पी की कीमत चुकानी पड़ी

Unnao rape case: उन्नाव दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट से पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत मिलने के बाद एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी बहस का दौर जारी है। लोग कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मीडिया ट्रायल के रूप में भी देख रहे हैं। इन सब के बीच कुलदीप सिंह सेंगर की पुत्री ने 'एक्स' पर पत्र शेयर किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 8 साल से वह और उनका परिवार चुपचाप सब्र से इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। हमें कानून और संविधान पर भरोसा है। हमने भरोसा किया कि इस देश में न्याय शोर, हैशटैग या जनता के गुस्से पर निर्भर नहीं करता है।‌ लेकिन अब उनका विश्वास टूट रहा है। ‌