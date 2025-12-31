सेंगर की बेटी मेरी बहन…मेरा भी दर्द समझें; पीड़िता बोली- अगर सेंगर ने गलत न किया होता, मैं भी आम जिंदगी जी रही होती

पीड़िता का कहना है कि अगर सेंगर ने उसके साथ गलत न किया होता तो वह भी आम बेटियों की तरह सामान्य जिंदगी जीती।पीड़िता ने इस पूरे विवाद की जड़ 1990 के पंचायत चुनाव को बताया। उसका कहना है कि कभी दोनों परिवार एक-दूसरे के बेहद करीबी थे, लेकिन गांव की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई ने रिश्तों को दुश्मनी में बदल दिया। इधर, सोशल मीडिया पर पुराने कॉल रिकॉर्डिंग, निजी बातचीत और अधूरी जानकारियों के सहारे दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने हैं।