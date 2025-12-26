ले लो… ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा… बाजार में युवती से छेड़छाड़

AI Generated Image
कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने बताया कि वह बुधवार शाम कल्याणपुर बाजार में एक दुकान पर कपड़े देख रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो युवक उस पर टिप्पणी करते हुए बोले— “ले लो ये रंग, तुम पर अच्छा लगेगा” और अश्लील फब्तियां कसने लगे। युवती ने जब सख्त विरोध करते हुए कहा कि वह उन्हें जानती तक नहीं है, तो दोनों युवक उससे बहस करने लगे और झगड़े पर उतारू हो गए।
डरी-सहमी युवती ने बिना देर किए पुलिस को फोन कर पूरी घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को पकड़कर चौकी ले गई। वहां युवती ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वहीं, पूरे मामले को लेकर कार्यवाहक पनकी रोड चौकी इंचार्ज मनमोहन ने बताया कि सूचना मिली थी। मौके से दो युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। जांच की जा रही है। वही इस संबंध में कल्याणपुर इंस्पेक्टर राजेंद्र कांत शुक्ला ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
