ले लो… ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा… बाजार में युवती से छेड़छाड़

कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने बताया कि वह बुधवार शाम कल्याणपुर बाजार में एक दुकान पर कपड़े देख रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो युवक उस पर टिप्पणी करते हुए बोले— “ले लो ये रंग, तुम पर अच्छा लगेगा” और अश्लील फब्तियां कसने लगे। युवती ने जब सख्त विरोध करते हुए कहा कि वह उन्हें जानती तक नहीं है, तो दोनों युवक उससे बहस करने लगे और झगड़े पर उतारू हो गए।