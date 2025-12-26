UP weather: 32 जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट, दिखेगा मौसम का तांडव

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक एसएन सुनील पांडे ने बताया कि सुबह 7 से 8 के बीच कानपुर में विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई है। इस दौरान घना कोहरा छाया रहा। कानपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में भी यहां का घना कोहरा और कोल्ड डे रहने की संभावना है।