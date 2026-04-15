कमरे में लगा हुआ था गुप्त कैमरा; पति-पत्नी को उनके ही वीडियो दिखा कर करते थे ब्लैकमेल; भाई ने भाई के खिलाफ रचा षडयंत्र

Blackmailing Using Spy Camera: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई को ब्लैकमेल कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने बड़े भाई और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।