Teenager Girl Murder: ‘फोन पर लड़के से बात करती थी किशोरी’, इसलिए मामा और सौतेले भाई ने मिलकर मार डाला, शव को रात के अंधेरे में जंगल में छिपाया

मेरठ के हुमायूं नगर निवासी जावेद की दो शादियां हुई थीं। जावेद की पहली पत्नी शबनम की मौत हो गई थी, जिनके दो बच्चे शोएब और शबनूर हैं। शबनम की मृत्यु के बाद जावेद ने शाहजहां से दूसरी शादी की, जिनकी दो बेटियां सानिया और सोनम हैं। परिवार में सानिया को लेकर पहले से ही चरित्र को लेकर संदेह था। मामा सरताज ने खुद सानिया को किसी लड़के से फोन पर बात करते देखा था। इसके बाद सरताज ने शोएब के साथ मिलकर सानिया की हत्या कर दी।