गोरखपुर में डिवाइडर तोड़ वेन्यू कार रामगढ़ ताल में गिरी, कूद कर युवकों ने बचाई जान…घंटों मची रही अफरातफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार को पीछे करते समय चालक अचानक संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कार डिवाइडर तोड़ते हुए सीधे रामगढ़ताल में जा गिरी। ताल का पानी काफी गहरा होने के कारण कार तेजी से डूबने लगी। इस घटना को देखते ही वहां मौजूद लोग कार सवारों को बचाने के लिए दौड़े, इधर कार में सवार दो युवक अचानक हुई इस घटना से घबरा गए थे। जैसे ही कार पानी में डूबने लगी, दोनों ने तुरंत खिड़की खोलकर दोनों युवक बाहर निकलने में सफल रहे। स्थानीय लोगों ने भी उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।