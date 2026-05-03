‘सत्ता हमको डरा रही है, लेकिन परम सत्ता हमारे साथ है’, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने BJP और योगी सरकार पर बोला हमला

शंकराचार्य ने कहा कि भारत में सरकार से गौमाता की रक्षा की बात नहीं सुनती है। इसका मतलब भारत हिन्दू राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में एक-दो-चार इंजन ही इंजन हैं, जनता के लिए डिब्बा कहां है? जनता के लिए डिब्बा है भी तो फर्स्ट क्लास का है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं, वो गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री सही होता तो गोरक्षनाथ जी की ओर हाथ करके गाय की रक्षा का संकल्प लेता, लेकिन वो डरता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देगा।