CM योगी ने बांटी मिठाई तो डिप्टी CM ने झालमुड़ी खाई…विधानसभा चुनाव के रुझानों पर UP में खुशी छाई

CM योगी ने अपने 'X' अकाउंट पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं लोक-कल्याणकारी नीतियों पर देश वासियों का अटूट विश्वास है, जो आज विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक परिणामों के रूप में पुनः परिलक्षित हुआ है। उन्होंने आगे लिखा- पश्चिम बंगाल में पहली बार, असम में लगातार तीसरी बार और पुड्डुचेरी में दूसरी बार भाजपा-NDA गठबंधन की सरकार बनना इसी अगाध विश्वास का सुफल है। जन-जन का यह अभूतपूर्व जनादेश प्रधानमंत्री के 'नए भारत-विकसित भारत' के विराट संकल्प की सिद्धि को एक नई गति प्रदान करेगा।