‘कुशासन हार गया, सुशासन विजयी हुआ’, बंगाल चुनाव के रुझानों पर BJP नेताओं के हौसले बुलंद, क्या बोले UP के फायरब्रांड नेता?

बंगाल चुनाव के रुझानों पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा- जनता का प्रधानमंत्री मोदी के विकास के कार्यों पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी विकास के कार्यों में हमेशा कोई न कोई कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और CM योगी की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। लोगों को मोदी के विचार और कार्य पसंद आ रहे हैं। जनता उनके कामों से खुश होकर उन्हें चुनाव जिता रही है।