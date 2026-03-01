विपक्षी को खाना खिलाया तो दबंगों ने बुजुर्ग को ‘मुर्गा’ बनाकर सड़क पर पीटा, पैरों पर रखवाया सिर

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दबंगई का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां कुछ युवकों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को बीच सड़क रोककर न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें जबरन ‘मुर्गा’ बनाकर अपमानित भी किया। दबंगों ने बुजुर्ग का सिर अपने पैरों पर रखवाकर उनसे माफी भी मंगवाई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।