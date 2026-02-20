बच्चे की मौत के बाद जागे अधिकारी, कमिश्नर की सख्त कारवाई…टेक्निकल सुपरवाइजर की सेवा समाप्त, अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति

मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने बताया कि प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के टेक्निकल सुपरवाइजर आदित्य श्रीवास्तव की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही संबंधित अवर अभियंता संजय गुप्ता के निलंबन की संस्तुति की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।