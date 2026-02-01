आधी रात कमरे में घुसा ससुर बहू ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो गला दबाकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कोतवाली क्षेत्र के खुरगान गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला की हत्या उसके ससुर ने की थी। घटना 11 फरवरी की रात की बताई जा रही है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय मुशकरा के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब दो साल पहले सलमान नामक युवक से हुई थी। दंपती का तीन महीने का बेटा अदनान भी है। सलमान करीब छह महीने पहले रोज़गार के लिए पंजाब चला गया था। उसके बाद से घर में मुशकरा, उसका बेटा और ससुर अब्बास ही रह रहे थे।