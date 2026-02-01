20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 26 इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर नए स्थान पर नियुक्त…महकमे में खलबली

SSP गोरखपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने आज पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर बड़ा फेरबदल किया है। इसमें कइयों को नई तैनाती मिली है, कुछ को पुलिस लाइन से थानों में भेजा गया है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 20, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP डॉक्टर कौस्तुभ

जनहित एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। SSP डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 26 निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान तैनाती स्थल से हटाकर नए स्थानों पर नियुक्त किया गया है।

पुलिस लाइन से कई थानों में भेजे गये

इसके साथ ही सभी संबंधित कर्मचारी तत्काल अपने नए कार्यस्थल के लिए रवाना होकर कार्यभार ग्रहण करें तथा अनुपालन की सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं। सूची के अनुसार कई पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से विभिन्न थानों में भेजा गया है, जबकि कुछ को एक थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरित किया गया है।

इन्हें मिली नई तैनाती

प्रमुख रूप से इंस्पेक्टर दीनानाथ सरोज को अपराध शाखा खजनी, उपनिरीक्षक धीरेन्द्र यादव को सहजनवा, उपनिरीक्षक अजय यादव को एसओजी, उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह को थाना एएस, उपनिरीक्षक विश्वनाथ ठाकुराई को कैंपियरगंज, उपनिरीक्षक संतोष कुमार राय को बड़हलगंज तथा उपनिरीक्षक रमेश साहनी को पिपराइच थाना भेजा गया है।

इसके अलावा सब इंस्पेक्टर आशुतोष वर्मा को यातायात शाखा, उपनिरीक्षक दीनानाथ यादव को खोराबार, उपनिरीक्षक विजय शंकर यादव को गगहा, उपनिरीक्षक राजीव तिवारी को बड़हलगंज, उपनिरीक्षक भगवान बक्स सिंह को बांसगांव, उपनिरीक्षक नीरज सिंह को खोराबार तथा उपनिरीक्षक परवेज अहमद को बेलीपार थाना में नई जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य तबादलों में उपनिरीक्षक

सुधांशु यादव को कैंपियरगंज, उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी एवं देव प्रकाश यादव को खजनी, उपनिरीक्षक रविन्द्र तोमर को बेलीपार, उपनिरीक्षक अनीश कुमार सिंह को पिपराइच, उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव को बेलीपार, उपनिरीक्षक विरेंद्र कुमार मौर्य को झंगहा, उपनिरीक्षक संदीप सिंह को चौरी चौरा।

महिला उपनिरीक्षक पूजा वर्मा को महिला थाना, उपनिरीक्षक सज्जन शरण को झंगहा तथा उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव को गगहा भेजा गया है। वहीं आरक्षी राजेश कुमार यादव का भी राजघाट से बेलघाट थाना में तबादला किया गया है।

SSP ने कहा है कि यह फेरबदल कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

ये भी पढ़ें

देवरिया में दारोगा और दीवान सस्पेंड, SP के निरीक्षण में खुली दारोगा की पोल…नहीं चला पाए असलहा
देवरिया
Up news, Deoria police, Deoria news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 06:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 26 इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर नए स्थान पर नियुक्त…महकमे में खलबली

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महराजगंज: पुलिस ने कार से बरामद की चरस की खेप, तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों में है कीमत

गोरखपुर

दो महिलाओं ने साथ रहने का लिया फैसला, पति की सहमति से बना अनोखा पारिवारिक रिश्ता

hindu girl insisted on living with married muslim woman know what is whole story gorakhpur
गोरखपुर

बच्चे की मौत के बाद जागे अधिकारी, कमिश्नर की सख्त कारवाई…टेक्निकल सुपरवाइजर की सेवा समाप्त, अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

CMO द्वारा दर्जनों अस्पतालों के OT का औचक निरीक्षण…इंफेक्शन कंट्रोल पर लापरवाही हुई तो होगी सख्त कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम सिटी में ठेकेदारों की मनमानी ने ली बच्चे की जान, खुले नाले में गिरा बच्चा…सरिया ने पेट फाड़ा, तड़प कर हुई मौत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.