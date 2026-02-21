शादी समारोह में आई बच्ची संग हुई हैवानियत, ड्रोन रिकॉर्डिंग देख आरोपी तक पहुंची पुलिस

सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की 112 पर सूचना मिली थी। पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए मासूम को अस्पताल में एडमिट कराया, पीड़ित बच्ची के बाबा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी अशोक निषाद को हिरासत में ले लिया है।