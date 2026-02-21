21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

शादी समारोह में आई बच्ची संग हुई हैवानियत, ड्रोन रिकॉर्डिंग देख आरोपी तक पहुंची पुलिस

गोरखपुर में शनिवार सुबह शादी समारोह में आई एक मासूम के साथ रेप की घटना सामने आई है, पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 21, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर में आठ साल की मासूम के साथ हैवानियत की घटना हुई है, बता दें कि सिद्धार्थनगर की रहने वाली पीड़िता अपने दादी के साथ पीपीगंज थानाक्षेत्र में शादी समारोह में आई थी, शनिवार सुबह शादी स्थल से कुछ दूर बच्ची खून से लथपथ मिली।

मासूम के रेप का आरोपी गिरफ्तार

यह देख शादी के घर में हड़कंप मच गया, परिजन उसे लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे लेकिन उसकी हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।परिजन की तहरीर पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी समारोह में दादी संग पहुंची थी मासूम

जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थनगर की रहने वाली मासूम की दादी का मायका गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के एक गांव में है। दादी के भतीजी की शादी शुक्रवार को थी। इसमें वह अपने दादी के साथ पहुंची थी।

जयमाल कार्यक्रम के बाद गायब मिली मासूम

दादी के अनुसार, जयमाला कार्यक्रम के बाद साढ़े 11 बच्ची अचानक उनकी पोती गायब हो गई। परिवार के लोग उसे खोजने लगे लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद ड्रोन से की जा रही रिकॉर्डिंग देखी गई। इसमें आरोपी अशोक निषाद उर्फ टुनटुन के साथ बच्ची जाती दिखाई दी। परिवार के साथ गांव के लोग भी बच्ची को खोजने लगे।

मेडिकल कालेज में भर्ती, हालत नाजुक

देर रात में शादी समारोह स्थल से कुछ दूर सूनसान जगह पर बच्ची खून से लथपथ मिली। परिजन उसे लेकर आनन फानन में स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है।

अनुराग सिंह, CO कैंपियरगंज

सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि शनिवार तड़के बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की 112 पर सूचना मिली थी। पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए मासूम को अस्पताल में एडमिट कराया, पीड़ित बच्ची के बाबा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी अशोक निषाद को हिरासत में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

‘जिंदगी का लास्ट डे…’ युवक ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट, भागते-भागते मात्र 10 मिनट में पहुंची पुलिस
अमरोहा
अमरोहा में AI ने 10 मिनट में पहुंचाई पुलिस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 01:05 pm

Published on:

21 Feb 2026 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / शादी समारोह में आई बच्ची संग हुई हैवानियत, ड्रोन रिकॉर्डिंग देख आरोपी तक पहुंची पुलिस

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में सपा छात्र नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, मुहल्ले में भगदड़…दबंगों ने छात्रनेता की माँ को भी पीटा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में वन दारोगा पर हमला, लहूलुहान हालत में पहुंचे थाने…विभाग में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

ट्रैफिक का टशन, शहर में खुलेंगे चार नए ट्रैफिक थाने…नियम तोड़ने वालों के लिए सड़क पर अब कोई ढील नहीं

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 26 इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर नए स्थान पर नियुक्त…महकमे में खलबली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

महराजगंज: पुलिस ने कार से बरामद की चरस की खेप, तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों में है कीमत

गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.