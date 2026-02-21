21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में वन दारोगा पर हमला, लहूलुहान हालत में पहुंचे थाने…विभाग में हड़कंप

गोरखपुर में प्रशासनिक हलके में उस समय हड़कंप मच गया जब दबंगों ने वन दारोगा पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वन दारोगा का कसूर सिर्फ इतना था कि वह दबंग को वन विभाग के संरक्षित क्षेत्र में जानवर चराने से मना किये।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 20, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, वन दारोगा पर हमला

गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट पर वन दरोगा आशुतोष तिवारी और उनकी टीम पर दबंगों ने हमला कर घायल कर दिया।

जानकारी के मुताबिक वन दरोगा आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ पौधों की सुरक्षा के लिए मौके पर गए थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट की, वनकर्मी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वन विभाग के संरक्षित क्षेत्र में दबंग चरा रहा था जानवर

​जानकारी के अनुसार, लिंक एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट के समीप पिछले वर्ष प्रदेश के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भव्य वृक्षारोपण किया गया था। इन पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी वन विभाग की है।

गुरुवार को वन दरोगा आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ पौधों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आरोप है कि गीडा थाना क्षेत्र के छपिया निवासी एक व्यक्ति जानबूझकर अपनी गाय और भैंसों को संरक्षित पौधों के बीच चरा रहा था।

वन दारोगा के मना करने पर दबंगों ने किया हमला

बार बार मना करने पर भी जब वह नहीं माना तो वन दरोगा ने पौधों को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए पशुओं को वहां से हटाने के लिए कहा, इतना कहते ही मनबढ़ नाराज हो गया और गालियां देने लगा और वापस चला गया।

इस घटना के थोड़ी देर बाद मनबढ़ लगभग 20-22 लोगों के साथ वापस आया और वन कर्मियों को घेर लिया। जब वन दरोगा आशुतोष तिवारी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें बुरी तरह पीटकर घायल कर दिये और फरार हो गये।

घायल वन दारोगा ने थाने में दी तहरीर

घायल वन दरोगा ने खजनी थाना पहुंचकर लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कारवाई की मांग की है। इस बीच वन दारोगा पर हमले की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया।

SP साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि पुलिस पूरी घटना की सघन जांच कर रही है और शांति व्यवस्था भंग करने वाले व सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले मनबढ़ों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अंबेडकरनगर में बड़ी कार्रवाई: फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे 18 शिक्षक बर्खास्त, वेतन वसूली शुरू
अम्बेडकर नगर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 10:33 am

Published on:

20 Feb 2026 11:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में वन दारोगा पर हमला, लहूलुहान हालत में पहुंचे थाने…विभाग में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में सपा छात्र नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, मुहल्ले में भगदड़…दबंगों ने छात्रनेता की माँ को भी पीटा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

ट्रैफिक का टशन, शहर में खुलेंगे चार नए ट्रैफिक थाने…नियम तोड़ने वालों के लिए सड़क पर अब कोई ढील नहीं

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 26 इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर नए स्थान पर नियुक्त…महकमे में खलबली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

महराजगंज: पुलिस ने कार से बरामद की चरस की खेप, तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों में है कीमत

गोरखपुर

दो महिलाओं ने साथ रहने का लिया फैसला, पति की सहमति से बना अनोखा पारिवारिक रिश्ता

hindu girl insisted on living with married muslim woman know what is whole story gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.