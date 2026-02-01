21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में SSP ने लगातार चार थानों का किया निरीक्षण, महकमे में मचा रहा हड़कंप

आगामी होली, रमजान जैसे त्योहारों को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी काफी सक्रिय हैं। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने को लेकर आज SSP ने जिले के चार थानों का निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 21, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP गोरखपुर

शनिवार को SSP डॉक्टर कौस्तुभ ने लगातार जिले के चार थानों का निरीक्षण कर महकमे में खलबली मचा दिये। उन्होंने थाना बांसगांव, उरूवा बाजार, सिकरीगंज और खजनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस व्यवस्थाओं, जनसुविधाओं और अभिलेखों की स्थिति का गहनता से जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान हर पटल पर पहुँचे SSP

SSP ने थानों पर संचालित जनसुनवाई डेस्क एवं महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और निर्देश दिया कि फरियादियों की शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर अभिलेखों को अद्यावधिक रखने तथा ऑनलाइन प्रविष्टियों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

थाने में आने वाले फरियादियों की सुविधा का ध्यान रखें

निरीक्षण के दौरान थानों पर आने वाले आवेदकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा, साफ-सफाई तथा थाना परिसर की समग्र स्थिति का भी अवलोकन किया गया। SSP ने संपूर्ण परिसर को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया।

थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों की जांच करते हुए उन्होंने कहा कि सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित और अद्यतन होने चाहिए, जिससे किसी भी प्रकरण में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। इसके साथ ही थानों पर खड़े जब्त एवं सरकारी वाहनों के रख-रखाव को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।

संवेदनशील मामलों में न करें हीलाहवाली

SSP ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने तथा थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को जनता के साथ सौम्य व्यवहार रखने और संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

आमजन का विश्वास मजबूत किया जाए

इस दौरान पुलिस महकमे में काफी सक्रियता देखने को मिली। थानों में हड़कंप मचा रहा कि कही कप्तान की गाड़ी उनके तरफ न घूम जाये। SSP ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

ये भी पढ़ें

संभल में खुशियों के बीच मातम: शादी वाले घर में गिरी छत, मलबे में दबे 8 लोग, 4 की हालत नाजुक
सम्भल
sambhal roof collapse wedding house accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 10:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में SSP ने लगातार चार थानों का किया निरीक्षण, महकमे में मचा रहा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पिकअप की ठोकर से हवा में उछला बाइक सवार छात्र, मौके पर ही दर्दनाक मौत…हंगामा, पोस्टमार्टम कराने से इंकार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दस मिनट तक बीच सड़क उत्पात, तिवारीपुर क्षेत्र में दो गुटों में जमकर चले ईंट-पत्थर…गाड़ियों में भी तोड़फोड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

शादी समारोह में आई बच्ची संग हुई हैवानियत, ड्रोन रिकॉर्डिंग देख आरोपी तक पहुंची पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में सपा छात्र नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, मुहल्ले में भगदड़…दबंगों ने छात्रनेता की माँ को भी पीटा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में वन दारोगा पर हमला, लहूलुहान हालत में पहुंचे थाने…विभाग में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.