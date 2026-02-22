22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वाले चेन स्नेचरों के बड़े गैंग का खुलासा, मंदिरों में भीड़ के दौरान देते थे घटना को अंजाम

गोरखपुर में चेन स्नेचरों के बड़े गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तरकुलहा मंदिर पर हुई चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा करते हुए लग्जरी गाड़ियों वाले 15 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 22, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, लग्जरी गाड़ियों वाले गैंग का पर्दाफाश

गोरखपुर की चौरी चौरा पुलिस ने तरकुलहा मंदिर में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 16 आरोपियों को दबोचा है, जिनमें 8 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच लग्जरी कारें तथा अन्य सामान भी बरामद किया है।

महिलाएं चेन काटती थी, पुरुष सामान लेकर मौके से होते थे फरार

मामले का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि तरकुलहा देवी मंदिर पर लगने वाले मेले के दौरान यह गिरोह सक्रिय रहता था। भीड़ का फायदा उठाकर गैंग की महिला सदस्य श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन झपट लेती थीं। इसके बाद वे चेन अपने पुरुष साथियों को सौंप देती थीं, जो वहां खड़े अपने लग्जरी वाहनों के जरिए मौके से फरार हो जाते थे।

कई आरोपी महिलाएं पहले भी जा चुकी हैं जेल

चौरीचौरा थाने के प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा और तरकुलहा चौकी इंचार्ज सौरभ झा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार गिरोह में हर सदस्य की अपनी भूमिका होती थी, किसको क्या करना है सब पहले से सेट रहता है।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरोह ने अन्य स्थानों पर भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में शामिल कई महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जेल से छूटने के बाद वे दोबारा सक्रिय हो जाती थीं।

ये भी पढ़ें

सावधान! “एक मुस्कान, एक फरमाइश…और पुलिस के साथ मुकदमे की एंट्री
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 11:32 am

Published on:

22 Feb 2026 11:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वाले चेन स्नेचरों के बड़े गैंग का खुलासा, मंदिरों में भीड़ के दौरान देते थे घटना को अंजाम

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में SSP ने लगातार चार थानों का किया निरीक्षण, महकमे में मचा रहा हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पिकअप की ठोकर से हवा में उछला बाइक सवार छात्र, मौके पर ही दर्दनाक मौत…हंगामा, पोस्टमार्टम कराने से इंकार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दस मिनट तक बीच सड़क उत्पात, तिवारीपुर क्षेत्र में दो गुटों में जमकर चले ईंट-पत्थर…गाड़ियों में भी तोड़फोड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

शादी समारोह में आई बच्ची संग हुई हैवानियत, ड्रोन रिकॉर्डिंग देख आरोपी तक पहुंची पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में सपा छात्र नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, मुहल्ले में भगदड़…दबंगों ने छात्रनेता की माँ को भी पीटा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.