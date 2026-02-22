गोरखपुर में फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वाले चेन स्नेचरों के बड़े गैंग का खुलासा, मंदिरों में भीड़ के दौरान देते थे घटना को अंजाम

फोटो सोर्स: पत्रिका, लग्जरी गाड़ियों वाले गैंग का पर्दाफाश
गोरखपुर की चौरी चौरा पुलिस ने तरकुलहा मंदिर में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 16 आरोपियों को दबोचा है, जिनमें 8 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच लग्जरी कारें तथा अन्य सामान भी बरामद किया है।
मामले का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि तरकुलहा देवी मंदिर पर लगने वाले मेले के दौरान यह गिरोह सक्रिय रहता था। भीड़ का फायदा उठाकर गैंग की महिला सदस्य श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन झपट लेती थीं। इसके बाद वे चेन अपने पुरुष साथियों को सौंप देती थीं, जो वहां खड़े अपने लग्जरी वाहनों के जरिए मौके से फरार हो जाते थे।
चौरीचौरा थाने के प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा और तरकुलहा चौकी इंचार्ज सौरभ झा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार गिरोह में हर सदस्य की अपनी भूमिका होती थी, किसको क्या करना है सब पहले से सेट रहता है।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरोह ने अन्य स्थानों पर भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में शामिल कई महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जेल से छूटने के बाद वे दोबारा सक्रिय हो जाती थीं।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग