गोरखपुर में फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वाले चेन स्नेचरों के बड़े गैंग का खुलासा, मंदिरों में भीड़ के दौरान देते थे घटना को अंजाम

मामले का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि तरकुलहा देवी मंदिर पर लगने वाले मेले के दौरान यह गिरोह सक्रिय रहता था। भीड़ का फायदा उठाकर गैंग की महिला सदस्य श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन झपट लेती थीं। इसके बाद वे चेन अपने पुरुष साथियों को सौंप देती थीं, जो वहां खड़े अपने लग्जरी वाहनों के जरिए मौके से फरार हो जाते थे।