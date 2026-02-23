गोरखपुर में दो समुदायों में हिंसक झड़प, दर्जन भर घायल…पुलिस गश्त बढ़ाई गई

ग्रामीणों के मुताबिक घायलों को अपताल ले जाने के लिए एंबुलेंस पहुंची, लेकिन झंगहा पुलिस ने उसे वापस भेज दिया और एक पक्ष से पांच लोगों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। हालांकि एंबुलेंस वापस भेजे जाने की बात को CO ने गलत बताया है। इस घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है, गांव में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है।