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बागपत

पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या, शराब पिलाकर सीने में मारी गोली, फिर कुएं में फेंकी लाश

बागपत के सिनौली गांव में मुकुल नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी मंजीत ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में अपने भांजे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

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बागपत

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Anuj Singh

Apr 15, 2026

पत्नी के शक में युवक की हत्या

पत्नी के शक में युवक की हत्या

Bagpat Crime News: उत्तर प्रदेश के सिनौली गांव में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित मुकुल नाम का युवक था। घटना के दो दिन बाद मंगलवार को खेत में बने एक कुएं से उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मंजीत ने अपने भांजे के साथ मिलकर मुकुल को घर से बुलाया। फिर उसे खेत में ले जाकर शराब पिलाई गई। नशे की हालत में मंजीत ने मुकुल के सीने में गोली मार दी। हत्या के बाद शव को 60 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया गया। आरोपी फरार हो गए थे।

हत्या की योजना और कारण

मंजीत ने पुलिस को बताया कि मुकुल अक्सर उसके घर आता था और उसकी पत्नी से बातें करता था। मंजीत को शक हो गया था कि मुकुल के उसकी पत्नी से गलत संबंध हैं। कई बार मना करने के बावजूद मुकुल नहीं रुका। इससे गुस्सा होकर मंजीत ने हत्या की साजिश रची। उसने अपने भांजे के साथ मिलकर मुकुल को बुलाने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर उसे खेत में ले जाकर नशा कराया और फिर गोली मार दी।

परिवार की तलाश और शिकायत

मुकुल के भाई नकुल ने बताया कि उनका भाई 12 अप्रैल को घर से बिना किसी को बताए चला गया था। जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार ने तलाश शुरू की। मंजीत पर शक होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मंजीत बार-बार अपना बयान बदल रहा था, जिससे परिवार का शक और बढ़ गया। पुलिस ने जांच शुरू की और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उसके फरार भांजे की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि हत्या में इस्तेमाल की गई तमंचा उसी भांजे के पास है।

आरोपी मंजीत का अपराधिक इतिहास

मंजीत पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है। वर्ष 2012 में हुई उस हत्या के मामले में वह जमानत पर बाहर था। पुलिस के अनुसार मंजीत नशा करने की आदत रखता था। मुकुल और मंजीत के बीच दोस्ती पुलिस जांच में पता चला कि मंजीत और मुकुल के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोनों रिश्ते में भतीजे-चाचा लगते थे। दिन में ज्यादातर समय दोनों साथ रहते थे। खेती का काम भी साथ मिलकर करते थे। लेकिन पत्नी के शक ने इस दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया।

शव की बरामदगी और पुलिस कार्रवाई

मंगलवार को राजबल के खेत में बने 60 फीट गहरे कुएं से मुकुल का शव मिला। परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब फरार भांजे को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच जारी है।

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Published on:

15 Apr 2026 07:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या, शराब पिलाकर सीने में मारी गोली, फिर कुएं में फेंकी लाश

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