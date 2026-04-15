पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या, शराब पिलाकर सीने में मारी गोली, फिर कुएं में फेंकी लाश

Bagpat Crime News: उत्तर प्रदेश के सिनौली गांव में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित मुकुल नाम का युवक था। घटना के दो दिन बाद मंगलवार को खेत में बने एक कुएं से उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मंजीत ने अपने भांजे के साथ मिलकर मुकुल को घर से बुलाया। फिर उसे खेत में ले जाकर शराब पिलाई गई। नशे की हालत में मंजीत ने मुकुल के सीने में गोली मार दी। हत्या के बाद शव को 60 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया गया। आरोपी फरार हो गए थे।