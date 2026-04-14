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प्रयागराज सुसाइड केस में नया खुलासा, जेठ ने बनाया पति-पत्नी का अश्लील वीडियो, फिर दी वायरल करने की धमकी

प्रयागराज के खुल्दाबाद क्षेत्र में एक बेकरी उद्यमी की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। पत्नी ने आरोप लगाया कि परिवार के सदस्यों ने स्पाइ कैमरा लगाकर निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया।

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प्रयागराज

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Anuj Singh

Apr 14, 2026

प्रयागराज आत्महत्या केस में चौंकाने वाला खुलासा

प्रयागराज आत्महत्या केस में चौंकाने वाला खुलासा

Prayagraj Crime News: प्रयागराज के खुल्दाबाद क्षेत्र में 10 दिन पहले एक बेकरी व्यवसायी की ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। मृतक की पत्नी ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके पति को परिवार के सदस्यों ने ब्लैकमेलिंग करके मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उन्होंने मजबूर होकर जान दे दी। पत्नी ने बताया कि उसके पति शम्स नगर, करैली इलाके में पैतृक बेकरी का काम संभाल रहे थे। ससुर को उन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सारा व्यवसाय अपने बेटे को सौंप दिया था। इसी बात से पति के भाई नफीस अंसारी, अनीस अंसारी और नफीस की पत्नी हुमा नाराज रहने लगे। वे संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे।

स्पाई कैमरा से बनाया अश्लील वीडियो

महिला के अनुसार, आरोपियों ने साजिश रचकर घर में स्पाई कैमरा लगा दिया। उन्होंने पति-पत्नी के निजी पलों का अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया। इन वीडियो के जरिए वे पति को लगातार ब्लैकमेल करने लगे। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की जाती थी। पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पति को मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित किया। वे बार-बार धमकी देते थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इस ब्लैकमेलिंग और तंगी से पति बहुत परेशान रहने लगे थे।

2 मार्च को धमकी, 3 मार्च को आत्महत्या

महिला के बयान के मुताबिक, 2 मार्च को आरोपियों ने फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दी और पैसे मांगे। इससे बुरी तरह परेशान होकर उनके पति 3 मार्च को घर से निकल गए। दोपहर करीब 2:50 बजे चौफटका के पास उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पत्नी का कहना है कि लगातार ब्लैकमेलिंग, धमकियां और परिवार की साजिश के चलते उनके पति ने मजबूर होकर यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

खुल्दाबाद थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी दंपति नफीस अंसारी और हुमा को हिरासत में ले लिया है। आगे की छानबीन की जा रही है।

क्या कहते हैं परिवार वाले?

यह मामला परिवार के अंदरूनी झगड़े और ब्लैकमेलिंग की गंभीर समस्या को उजागर करता है। अक्सर संपत्ति के लालच में रिश्तेदार एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। स्पाई कैमरा और अश्लील वीडियो जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, जो लोगों को मानसिक रूप से तोड़ देती हैं। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यदि आरोप साबित होते हैं तो आरोपी परिवार के सदस्यों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

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Published on:

14 Apr 2026 01:56 pm

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