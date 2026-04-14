प्रयागराज सुसाइड केस में नया खुलासा, जेठ ने बनाया पति-पत्नी का अश्लील वीडियो, फिर दी वायरल करने की धमकी

Prayagraj Crime News: प्रयागराज के खुल्दाबाद क्षेत्र में 10 दिन पहले एक बेकरी व्यवसायी की ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। मृतक की पत्नी ने पुलिस में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उनके पति को परिवार के सदस्यों ने ब्लैकमेलिंग करके मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उन्होंने मजबूर होकर जान दे दी। पत्नी ने बताया कि उसके पति शम्स नगर, करैली इलाके में पैतृक बेकरी का काम संभाल रहे थे। ससुर को उन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सारा व्यवसाय अपने बेटे को सौंप दिया था। इसी बात से पति के भाई नफीस अंसारी, अनीस अंसारी और नफीस की पत्नी हुमा नाराज रहने लगे। वे संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे।