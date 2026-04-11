रिश्तों का कत्ल: शराबी बेटे ने मां को बनाया हवस का शिकार, 4 महीने बाद टूटी खामोशी से कांपा इलाका

पीड़ित 60 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा जितेंद्र, जो पहले से विवाहित है, दिसंबर 2025 में अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद घर में अकेला रह रहा था। इसी दौरान वह एक रात शराब के नशे में घर लौटा और अपनी ही मां के साथ जबरदस्ती की। इस अमानवीय कृत्य के बाद उसने मां को जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर और परिवार की इज्जत बचाने के कारण महिला ने यह बात किसी से साझा नहीं की।