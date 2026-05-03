3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यात्रीगण ध्यान दें! 4 से 27 मई तक कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, ठहराव भी बदला, यहां देखें पूरी डिटेल

लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद रेलखंड पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इस कार्य की वजह से पूर्वोत्तर रेलवे (North Eastern Railway) ने कई ट्रेनों का रूट और स्टेशनों पर ठहराव बदल दिया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 03, 2026

Train

सांकेतिक इमेज-पत्रिका

Trains routes diverted: पूर्वोत्तर रेलवे (North Eastern Railway) यात्रियों की सुविधा के लिए कई विकास कार्य करवा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद रेलखंड पर जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है।

4 से 27 मई तक डायवर्जन लागू

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद रेलखंड पर जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इसके तहत प्री-नॉन इंटरलॉक, नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाएगा। इन कार्यों की वजह से कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। कुछ ट्रेनों का स्टेशनों पर ठहराव भी बदला गया है। यह बदलाव 4 से 27 मई तक लागू होगा।

  • सूरत से 4, 11, 18 और 25 मई 2026 को चलने वाली गाड़ी 09065 सूरत-छपरा स्पेशल ट्रेन, निर्धारित मार्ग मानिकपुर-विन्ध्याचल-वाराणसी जं-जौनपुर-औंड़िहार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं-बनारस-वाराणसी जं-वाराणसी सिटी-औंड़िहार के रास्ते चलाई जाएगी। इस रूट पर गाड़ी का ठहराव प्रयागराज छिवकी, जौनपुर एवं केराकत स्टेशनों पर नहीं होगा।
  • छपरा से 13, 20 और 27 मई 2026 को चलने वाली गाड़ी 09066 छपरा-सूरत स्पेशल ट्रेन, निर्धारित मार्ग औंड़िहार-जौनपुर-वाराणसी-विन्ध्याचल-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग औंड़िहार-वाराणसी सिटी-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के बाद इस गाड़ी का ठहराव केराकत, जौनपुर एवं प्रयागराज छिवकी स्टेशनों पर नहीं होगा।
  • बरौनी से 13 से 27 मई 2026 तक चलने वाली गाड़ी 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन, निर्धारित मार्ग औंड़िहार-जौनपुर-वाराणसी-विन्ध्याचल-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग औंड़िहार-वाराणसी सिटी-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी केराकत, जौनपुर, मिर्जापुर, विन्ध्याचल, प्रयागराज छिवकी एवं शंकरगंढ़ स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
  • गोंदिया से 12 से 26 मई 2026 तक चलने वाली गाड़ी 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस, निर्धारित मार्ग मानिकपुर-विन्ध्याचल-वाराणसी-जौनपुर-औंड़िहार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर -प्रयागराज जं.-बनारस-वाराणसी जं.-वाराणसी सिटी-औंड़िहार के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी शंकरगंढ़, प्रयागराज छिवकी, विन्ध्याचल, मिर्जापुर, जौनपुर एवं केराकत स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
  • छपरा से 9, 16 एवं 23 मई 2026 को चलने वाली गाड़ी 15115 छपरा-दिल्ली एक्सप्रेस, निर्धारित मार्ग छपरा-औंड़िहार-जौनपुर-शाहगंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग फेफना-मऊ-शाहगंज के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के बाद इस गाड़ी का ठहराव यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औंड़िहार, केराकत एवं जौनपुर स्टेशनों पर नहीं होगा।
  • दिल्ली से 3, 10, 17 एवं 24 मई को चलने वाली 15116 दिल्ली-छपरा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग शाहगंज-जौनपुर-औंड़िहार-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग शाहगंज-मऊ-फेफना के रास्ते चलाई जाएगी। मार्ग परिवर्तन के बाद इस गाड़ी का ठहराव जौनपुर, केराकत, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी एवं यूसुफपुर स्टेशनों पर नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

‘भाजपा झूठ की सोन पपड़ी है, चेहरा झुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही है’, क्यों भड़क गए अखिलेश?
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

special train

summer special train

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 May 2026 09:02 pm

Published on:

03 May 2026 08:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यात्रीगण ध्यान दें! 4 से 27 मई तक कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, ठहराव भी बदला, यहां देखें पूरी डिटेल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक तेरहवीं ऐसी भी! डॉगी की मौत के बाद पूरे परिवार ने कराया मुंडन, 13 ब्राह्मणों को भोज खिलाया, दान-दक्षिणा दी

लखनऊ

तबाही की आंधी: पेड़ों से झड़े आम, बागवानों की सालभर की मेहनत बर्बाद

आंधी-तूफान से बागवानों को भारी नुकसान, 20-30 प्रतिशत फसल प्रभावित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

चोरी का बड़ा खेल बेनकाब, पुलिस के शिकंजे में तीन शातिर, लाखों का खजाना बरामद

कैसरबाग में चोरों का खेल खत्म, पुलिस ने तीन शातिर दबोचे, लाखों का माल बरामद (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

बेटे को NEET परीक्षा दिलाने लखनऊ आए पिता की ट्रेन की चपेट में मौत, मौके पर ही जान गई

लखनऊ

ओमप्रकाश राजभर को बड़ा झटका, मुकेश साहनी की पार्टी में शामिल हुए यूपी अध्यक्ष

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.