यात्रीगण ध्यान दें! 4 से 27 मई तक कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, ठहराव भी बदला, यहां देखें पूरी डिटेल

सांकेतिक इमेज-पत्रिका
Trains routes diverted: पूर्वोत्तर रेलवे (North Eastern Railway) यात्रियों की सुविधा के लिए कई विकास कार्य करवा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद रेलखंड पर जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है।
पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद रेलखंड पर जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इसके तहत प्री-नॉन इंटरलॉक, नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाएगा। इन कार्यों की वजह से कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। कुछ ट्रेनों का स्टेशनों पर ठहराव भी बदला गया है। यह बदलाव 4 से 27 मई तक लागू होगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग