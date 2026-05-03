यात्रीगण ध्यान दें! 4 से 27 मई तक कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट, ठहराव भी बदला, यहां देखें पूरी डिटेल

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद रेलखंड पर जौनपुर स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य चल रहा है। इसके तहत प्री-नॉन इंटरलॉक, नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाएगा। इन कार्यों की वजह से कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। कुछ ट्रेनों का स्टेशनों पर ठहराव भी बदला गया है। यह बदलाव 4 से 27 मई तक लागू होगा।