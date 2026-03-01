बेटी के कमरे में गई मां ने जो देखा तो उसकी चीख निकल गई, मचा कोहराम

Teenage girl commits suicide in Unnao: उन्नाव में 17 साल की किशोरी ने फांसी के फंदे पर लटक अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी घर वालों को समय भी जब काफी देर तक वह नीचे नहीं उतरी तो घर वालों ने मौके पर जाकर देखा तो लड़की खांसी के फंदे से लटक रही थी। यह देख घर में कोहराम मच गया। आनन-फानन शव को उतार कर कानपुर ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।‌ किशोरी की मौत की खबर मिलते ही घर में रोना पीटना मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक परिजनों से बातचीत की। पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम चाहिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का है।