लखनऊ में स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को मारी गोली, मची भगदड़; आरोपी कार लेकर फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे जुगराजगंज का निवासी विजय पाल अपनी वैगन आर कार से स्कूल पहुंचा। वह हाथ में असलहा लहराते हुए सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुआ। हमलावर को देख प्रिंसिपल अनिल सिंह कुर्सी से उठकर अलमारी के पीछे छिप गए। विजय पाल ने जब फायर किया, तो गोली पहले स्टील की अलमारी से टकराई और फिर प्रिंसिपल के पेट में जा धंसी।