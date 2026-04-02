CM Helpline Employees Protest: लखनऊ में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, 1076 हेल्पलाइन स्टाफ का सीएम आवास की ओर जोरदार मार्च

जब प्रदर्शनकारी कर्मचारी बैरिकेडिंग के बावजूद नहीं रुके और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बल प्रयोग शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक पकड़कर सड़क किनारे हटाना शुरू किया। इस दौरान कई कर्मचारियों को घसीटते हुए हटाया गया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, कुछ कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संयम बरता और किसी बड़े टकराव से बचने की कोशिश की।