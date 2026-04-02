PM सूर्य घर योजना में यूपी अव्वल: 52 हजार से ज्यादा सोलर रूफटॉप इंस्टॉल, बना देश में नंबर वन

सोलर रूफटॉप योजना के तहत आम नागरिकों को भी सीधा लाभ मिल रहा है। इससे बिजली बिल में कमी आ रही है और लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण सोलर पैनल लगवाना अब पहले से अधिक आसान और किफायती हो गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में और अधिक घरों, संस्थानों और उद्योगों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान और तकनीकी सहायता को और मजबूत किया जा रहा है।