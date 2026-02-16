‘हिंदुस्तान में कब्र की जगह नहीं मिलेगी!’ हुमायूं कबीर के ‘बाबरी’ प्लान पर नवनीत राणा की चेतावनी

नवनीत राणा ने कहा कि हमारे महाराज का कहना है कि संतों की माला के साथ हाथों में भाला होना भी चाहिए। वह महाराष्ट्र की बेटी है और वह माला के साथ तलवार लेकर भी मैदान में उतरी है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कहते हैं हम पश्चिम बंगाल में बाबरी बनाएंगे, उन्हें कहना चाहती हूं याद रखना तुम्हें तुम्हारी कब्र के लिए हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। बीजेपी ने कहा कि देश में तुम सिर्फ शुरुआत करो, हम हिंदू की ताकत क्या है, वह हम तुम्हें वहां आकर बताएंगे।