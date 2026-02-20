16 साल की बच्ची को तीन दिनों तक कैद में रखकर करते रहे रेप, रोकने पर की मारपीट, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने छात्रा की लोकेशन ट्रेस की। पता चला कि 24 वर्षीय मुख्य आरोपी, जो पहले से आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, ने छात्रा को अपने दो साथियों के साथ चेंगीचेरला के एक खाली फ्लैट में रखा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक किशोर को जुवेनाइल होम भेजा गया है। तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी, लूट और मारपीट के मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ संदिग्ध सूची में नाम दर्ज है।