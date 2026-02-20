रहम की गुहार लगाती रही 3 साल की बच्ची, नहीं माना पड़ोसी, रेप के बाद गड्ढे में दफनाया

गुरुग्राम के साइबर सिटी सेक्टर 37 स्थित औद्योगिक क्षेत्र के पास एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने शुक्रवार को 24 वर्षीय एक युवक को तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, हत्या और शव को गड्ढे में दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे तब सामने आई जब पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया।