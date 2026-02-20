20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

रहम की गुहार लगाती रही 3 साल की बच्ची, नहीं माना पड़ोसी, रेप के बाद गड्ढे में दफनाया

गुरुग्राम में पड़ोसी युवक ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव दफनाया।

2 min read
Google source verification

गुडगाँव

image

Devika Chatraj

Feb 20, 2026

3 साल की मासूम का बलात्कार (Social Media)

गुरुग्राम के साइबर सिटी सेक्टर 37 स्थित औद्योगिक क्षेत्र के पास एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने शुक्रवार को 24 वर्षीय एक युवक को तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, हत्या और शव को गड्ढे में दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी शुक्रवार तड़के करीब 2 बजे तब सामने आई जब पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया।

आरोपी और बच्ची का नजदीकी रिश्ता

जांच के अनुसार, आरोपी बिहार के सुपौल जिले का निवासी है और गुरुग्राम में एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उसी इमारत में रहता था जहाँ बच्ची अपने माता-पिता के साथ रहती थी। आरोपी अक्सर बच्ची के साथ खेला करता था, जिसके कारण बच्ची उस पर भरोसा करती थी।

बच्ची को चार किलोमीटर दूर ले गया

गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप तुरन ने बताया कि गुरुवार शाम लगभग 7 बजे से 7:15 बजे के बीच, जब बच्ची खेल रही थी, आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर लगभग चार किलोमीटर दूर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक उथले गड्ढे में दफनाकर फरार हो गया।

CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों ने शुक्रवार रात लगभग 12:15 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान CCTV फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिया। शक के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

आरोपी ने खुद छुपाया शव

PRO संदीप तुरन ने बताया कि आरोपी खुद पुलिस टीम को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने बच्ची का शव छिपाया था। शव बरामद होने के बाद फोरेंसिक टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या और POCSO Act की धारा 6 के तहत गंभीर यौन हमला सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

Published on:

20 Feb 2026 01:32 pm

रहम की गुहार लगाती रही 3 साल की बच्ची, नहीं माना पड़ोसी, रेप के बाद गड्ढे में दफनाया

