20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

India AI Impact Summit 2026 में शर्ट उतार कर पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, India-US डील का किया विरोध

एआई समिट 2026 में जहां टेक्नोलॉजी और डिजिटल फ्यूचर पर बड़ी घोषणाएं हुईं, वहीं इंडिया यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के खिलाफ यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन ने राजनीतिक विवाद को नई हवा दे दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 20, 2026

Youth Congress protest

एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन (फोटो- एएनआई)

दिल्ली में चल रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आज भारी हंगामा देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़ कर अंदर घुस गए और जमकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारी हाथों में शर्ट लिए कार्यक्रम स्थल में घुस गए और पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। यह प्रदर्शन कथित तौर पर इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किया गया था और इस दौरान 'PM is Compromised' जैसे नारे लगाए गए।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

प्रदर्शनकारियों के हंगामे से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कार्यक्रम से बाहर कर दिया। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए है जो तेजी से वायरल हो रहे है। वीडियो में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देशहित की अनदेखी का आरोप लगाते नजर आ रहे है।

अन्य लोगों की पहचान कर रही पुलिस

सूत्रों के अनुसार चार लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं। बताया गया कि प्रदर्शनकारी पहले से ही एआई समिट को बाधित करने की तैयारी में थे और किसी तरह हाई सिक्योरिटी वेन्यू के क्यूआर कोड हासिल कर अंदर प्रवेश कर गए। पुलिस अब फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से अन्य लोगों की पहचान कर रही है और आगे गिरफ्तारी की तैयारी है।

भारत अमेरिका के बीच नया ट्रेड फ्रेमवर्क

भारत और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत भारत कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा या खत्म करेगा। इसके बदले अमेरिका भारतीय मूल के उत्पादों पर 18 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, केमिकल और मशीनरी जैसे सेक्टर शामिल हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस समझौते से भारत को पर्याप्त लाभ नहीं मिला। इसी के चलते आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज एआई समिट के दौरान प्रदर्शन किया।

भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस विरोध को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जब भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावरहाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति विकास से ईर्ष्या पर आधारित है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Feb 2026 03:31 pm

Published on:

20 Feb 2026 02:09 pm

Hindi News / National News / India AI Impact Summit 2026 में शर्ट उतार कर पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, India-US डील का किया विरोध

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या आपके फोन पर भी आया ये डरावना अलर्ट? सरकार की इमरजेंसी चेतावनी का असली मतलब जानिए

राष्ट्रीय

दिल्ली के इंडिया AI समिट 2026 से 25 किमी दूर AI स्टार्टअप्स की ‘गुफ़्तुगू’

Young-Entrepreneurs
राष्ट्रीय

‘BJP का दबाव अब और बढ़ा, जबरन हाथ मिलाने के लिए CBI को भेज रहे’, एक्टर विजय की पार्टी का बड़ा बयान

Thalapathy Vijay
राष्ट्रीय

कोर्ट मैरिज से पहले मां-बाप की परमिशन होगी जरूरी, इस राज्य में जल्द होगा नया नियम लागू

Marriage File photo
राष्ट्रीय

सड़क किनारे लगे बोर्ड में घुसी Thar, वायरल पोस्ट की क्या है सच्चाई, सच आया सामने

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.