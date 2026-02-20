India AI Impact Summit 2026 में शर्ट उतार कर पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, India-US डील का किया विरोध

दिल्ली में चल रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आज भारी हंगामा देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़ कर अंदर घुस गए और जमकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारी हाथों में शर्ट लिए कार्यक्रम स्थल में घुस गए और पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। यह प्रदर्शन कथित तौर पर इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किया गया था और इस दौरान 'PM is Compromised' जैसे नारे लगाए गए।