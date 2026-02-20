सड़क किनारे लगे बोर्ड में घुसी Thar, वायरल पोस्ट की क्या है सच्चाई, सच आया सामने

वीडियो लगभग 10 सेकंड का है। इसमें सड़क पर चलती गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और एक थार साइनबोर्ड में फंसी हुई है। साइनबोर्ड पर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, Exit 22 KM और NH 48 लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि थार इतनी तेज रफ्तार में थी कि वह उड़कर साइनबोर्ड के बीचों-बीच जाकर फंस गई, लेकिन यह दावे वास्तविकता से परे हैं।