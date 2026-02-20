सड़क किनारे लगे बोर्ड में घुसी Thar, वायरल पोस्ट की क्या है सच्चाई, सच आया सामने

बोर्ड में घुसी Thar (Social Media)
Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि गुरुग्राम के एनएच-48 पर एक तेज रफ्तार थार (Thar) सड़क किनारे लगे साइनबोर्ड में जाकर लटकी हुई नजर आई। लोग इसे सच मानकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन यह वीडियो पूरी तरह फेक है।
वीडियो लगभग 10 सेकंड का है। इसमें सड़क पर चलती गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और एक थार साइनबोर्ड में फंसी हुई है। साइनबोर्ड पर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, Exit 22 KM और NH 48 लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि थार इतनी तेज रफ्तार में थी कि वह उड़कर साइनबोर्ड के बीचों-बीच जाकर फंस गई, लेकिन यह दावे वास्तविकता से परे हैं।
ऐसे हादसे में नीचे ट्रैफिक सामान्य गति से कैसे चल सकता है? साइनबोर्ड पर कुछ अक्षर असामान्य और अव्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी और बोर्ड के नीचे कई टुकड़े हवा में लटके हैं, लेकिन गिर नहीं रहे।
इस वीडियो की सच्चाई जांचने के लिए AI टूल (hivemoderation) का इस्तेमाल किया गया। फ्रेम बाई फ्रेम विश्लेषण में पाया गया कि 99.9% यह वीडियो AI जनरेटेड है।
