ट्रंप की ‘बंदूक की नोक’ वाली डील्स होंगी रद्द? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत सहित 12 देशों के साथ हुए समझौते का क्या होगा?

Trump Tariffs: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए स्वीपिंग ग्लोबल टैरिफ्स को असंवैधानिक करार दे दिया। इस फैसले से ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा झटका लगा है, जो भारी टैरिफ्स लगाकर कई देशों से ट्रेड डील्स हासिल करने की रणनीति पर आधारित थी। भारत सहित दर्जनों देशों पर लगाए गए 'रेसिप्रोकल' टैरिफ्स अब इनवैलिड हो सकते हैं, जिससे करीब 175-200 अरब डॉलर के टैरिफ रेवेन्यू का रिफंड और ट्रेड डील्स की समीक्षा का रास्ता खुल गया है।