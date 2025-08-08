8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, 2025 में होगी हैरान करने वाली घटना

बाबा वंगा ने 2025 को लेकर भविष्यवाणी की थी कि इस साल एलियंस धरती पर आएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यह भविष्यवाणी जल्द ही सच होने वाली है क्योंकि एक रहस्यमयी वस्तु पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रही है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 08, 2025

Baba Vanga
बाबा वंगा (प्रतिकात्मक तस्वीर)

अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर बुल्गारियाई बाबा वेंगा सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय नाम है। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में उनकी डरावनी भविष्यवाणियां घूमने लगती है। बाबा वेंगा की मृत्यु को 25 से भी ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन आज भी उनकी की हुई कई भविष्यवाणियां सच होती है। यहीं कारण है कि उनकी भविष्यवाणियों को लेकर लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है। ऐसी ही कुछ दिल दहला देने वाली भविष्यवाणियां बाबा वेंगा ने साल 2025 के लिए भी की थी, जिनमें से ज्यादातर में किसी न किसी तरह की तबाही और बड़ी संख्या में लोगों की मौत का ज़िक्र है।

2025 में धरती पर आएंगे एलियंस

बाबा वेंगा की 2025 के लिए की गई भविष्यवाणियों में से एक यह भी थी कि इस साल एलियंस धरती पर आएंगे। इस भविष्यवाणी ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है और कुछ लोगों का मानना है कि यह भविष्यवाणी जल्द ही सच होने वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि 3I/ATLAS नामक एक रहस्यमयी वस्तु पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, वंगा ने चेतावनी दी थी कि, 2025 में मानवता बाहरी जीवन के साथ संपर्क में आएगी जिससे वैश्विक संकट या सर्वनाश होने की संभावना है।

तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही रहस्यमयी चीज

यह रहस्यमयी वस्तु 1.3 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसका आकार 10-20 किलोमीटर होने का अनुमान है, जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जैसे एक बड़े शहर के बराबर है। चिली में स्थित एक दूरबीन की मदद से वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी वस्तु का पता लगाया है। यह रहस्यमयी वस्तु क्या है यह अभी पता नहीं चल पाया है। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानन है कि यह एक एलियन अंतरिक्ष यान हो सकता है क्योंकि इसकी विशेषताएं असामान्य हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक क्षुद्रग्रह या धूमकेतु हो सकता है। रिपोर्ट की मानें तो यह रहस्यमयी चीज नवंबर 2025 में पृथ्वी के पास से गुजरेगी।

कौन है बाबा वेंगा

बाबा वेंगा एक बुल्गारियामहिला थीं, जिनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा था। वह अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बचपन में एक तूफान के चलते गुश्टेरोवा की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने भविष्य देखने की क्षमता का दावा किया था। उन्होंने 1996 में अपनी मृत्यु तक कई भविष्यवाणियां कीं, जो उनके अनुयायियों के अनुसार सच साबित हुई हैं। इसमें 1986 में हुई चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना और अमेरिका के 9/11 के हमले जैसी कई भविष्यवाणियां शामिल है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के टूटने की भविष्यवाणी और अपने मरने की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी।

Updated on:

08 Aug 2025 06:01 pm

Published on:

08 Aug 2025 04:56 pm

Hindi News / National News / बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, 2025 में होगी हैरान करने वाली घटना

