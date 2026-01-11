ग्रीनलैंड पर जल्द हमला करना चाहते हैं ट्रंप? स्पेशल फोर्सेज़ को प्लान तैयार करने का दिया आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त विशेष अभियान कमांड (JSOC) को ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान बनाने का ऑर्डर दिया है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का अमेरिकी सैन्य अधिकारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो इस प्लान की वैधता और राजनीतिक व्यवहार्यता दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी जनरलों का मानना है कि ट्रंप का यह प्लान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा और अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। JSOC को विशेष अभियानों के लिए जाना जाता है और इसी वजह से उसे इस प्लान की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी दूर की बात लगती है।