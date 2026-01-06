मारिया ने दावा किया है कि उन्हें दुबई में आयोजित तीन दिन की पार्टी में शेख ने नहीं बल्कि रूस के अमीर लोगों ने टॉर्चर किया था। हालांकि, आरोपियों ने इससे इंकार किया। उल्टा यह दावा किया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट से गलती से गिरने के चलते उसे चोट आई है। मारिया को इस हाल में पहुंचाने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मारिया कोवलचुक की मां अन्ना ने बताया कि मारिया के एक पैर के छह ऑपरेशन हुए। रीढ़ की हड्डी और कंधे को सही करने के लिए भी ऑपरेशन किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मारिया की बेरहमी से पिटाई हुई। कई जगह चाकू से काटा गया। पीड़ित परिवार के अनुसार, कई ऑपरेशनों का मेडिकल बिल दुबई पुलिस ने पूरी तरह से कवर किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। अन्ना ने यह भी दावा किया है कि इस मामले के बारे में बोलने पर उन्हें ऑनलाइन धमकी दी गई है। कहा गया कि हम तुम्हें नॉर्वे में भी ढूंढ लेंगे।