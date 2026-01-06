6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

Dubai Model Brutality: बदनाम पार्टी में जिस मॉडल से हुई थी हैवानियत अब उसे लेकर आई बड़ी खबर

Dubai luxury party dark reality: कुछ महीने पहले यूक्रेन की मॉडल के साथ दुबई में हैवानियत हुई थी। इस घटना के बाद मॉडल कोमा में चली गई थी और उसे ठीक करने के लिए करीब 10 ऑपरेशन करने पड़े थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 06, 2026

What is Porta Potty party in Dubai

यूक्रेन की मॉडल दुबई की एक पार्टी में शामिल हुई थी। (PC: Maria Kovalchuk/e2w)

Maria Kovalchuk Dubai: करीब 10 महीने पहले दुबई में एक मॉडल के साथ हैवानियत हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी और पैर टूट गए थे। शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। अब जो खबर सामने आई है, वो मॉडल के प्रशंसक के लिए राहत भरी है। मारिया कोवलचुक की स्थिति में सुधार हो रहा है और वह व्हीलचेयर से उठकर खुद चलने लगी हैं। यूक्रेन निवासी मारिया दुबई में आयोजित एक पार्टी का हिस्सा बनी थीं, जहां उनके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। वह सड़क किनारे गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिली थीं। इस घटना से दुबई की काली पार्टियों की सच्चाई दुनिया के सामने आई थी।

क्या होता है Porta Potty party में?

मारिया कोवलचुक दुबई की पोर्टा पॉटी पार्टी (Porta Potty party) का हिस्सा बनी थीं। ऐसी पार्टियों में अमीर मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे, डिज़ाइनर तोहफे और आलीशान होटलों में रहने का लालच देकर बुलाते हैं। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के बाद मारिया पर हमला हुआ, उनके बाल चाकू से काटे गए, कई जगह स्किन को चाकू से निकाला गया, पैर और रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। इसके साथ ही उन्हें शारीरिक तौर पर कई दूसरी यातनाएं भी दी गईं। अब उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने बिना किसी सहारे से चलना भी शुरू कर दिया है।

मुंह खोलने पर मिली जान की धमकी

दुबई की खौफनाक यादों के साथ मारिया नॉर्वे चली गई थीं। यहां के ट्रॉनहैम में एक सेफ जगह पर युद्ध शरणार्थी के तौर पर वह रिहैबिलिटेशन से गुजरीं। उन्हें कई महीने व्हीलचेयर पर बिताने पड़े, लेकिन अब वह खुद अपने पैरों पर चल रही हैं। मारिया कोवलचुक का दावा है कि जब उन्होंने दुबई की खौफनाक पार्टी के बारे में बोला, तो उन्हें धमकियां मिलीं। उनसे खामोश रहने को कहा गया। पिछले साल मार्च में मारिया के लापता होने की खबर सामने आई थी। इसके एक हफ्ते बाद वह दुबई में सड़क किनारे पड़ी मिलीं। उनके शरीर पर गहरे निशान थे। इलाज के दौरान मारिया कोमा में चली गईं। उनके 10 बड़े ऑपरेशन करने पड़े।

Dubai पुलिस की भूमिका पर सवाल

मारिया ने दावा किया है कि उन्हें दुबई में आयोजित तीन दिन की पार्टी में शेख ने नहीं बल्कि रूस के अमीर लोगों ने टॉर्चर किया था। हालांकि, आरोपियों ने इससे इंकार किया। उल्टा यह दावा किया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट से गलती से गिरने के चलते उसे चोट आई है। मारिया को इस हाल में पहुंचाने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मारिया कोवलचुक की मां अन्ना ने बताया कि मारिया के एक पैर के छह ऑपरेशन हुए। रीढ़ की हड्डी और कंधे को सही करने के लिए भी ऑपरेशन किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मारिया की बेरहमी से पिटाई हुई। कई जगह चाकू से काटा गया। पीड़ित परिवार के अनुसार, कई ऑपरेशनों का मेडिकल बिल दुबई पुलिस ने पूरी तरह से कवर किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। अन्ना ने यह भी दावा किया है कि इस मामले के बारे में बोलने पर उन्हें ऑनलाइन धमकी दी गई है। कहा गया कि हम तुम्हें नॉर्वे में भी ढूंढ लेंगे।

ये भी पढ़ें

वेनेजुएला के बाद Donald Trump का अगला टारगेट कौन? एक-दो नहीं, निशाने पर हैं पूरे 5 देश
विदेश
Which country is Donald Trump targeting next

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Jan 2026 12:00 pm

Published on:

06 Jan 2026 11:59 am

Hindi News / World / Dubai Model Brutality: बदनाम पार्टी में जिस मॉडल से हुई थी हैवानियत अब उसे लेकर आई बड़ी खबर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने सरबजीत की भारत वापसी रोकी, अदालत में केस का दिया हवाला

Sarabjit Kaur Case
विदेश

वेनेजुएला के बाद इस इलाके पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, धमकी के बाद PM ने सबको कर दिया अलर्ट! कहा- अगर हमला हुआ तो…

विदेश

Venezuela News : दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं यहां, सबसे बड़ा वाटरफॉल भी, जानिए वेनेजुएला की खास चीजों के बारे में

Venezuela Crisis News, Venezuela President, Trump on Venezuela war, US and Venezuela News,
लाइफस्टाइल

टाइप-2 डायबिटीज़ बदल रही दिल की बनावट, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा!

Heart structure
विदेश

ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी में! साथ में 20 करीबियों का दल भी तैयार

Iran Supreme Leader Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.