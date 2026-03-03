ईरान-अमेरिका और इजरायल के भीषण युद्ध में दो बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक की मौत; सात गंभीर रूप से घायल

सोमवार को खबर आई थी कि ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। यह हमला ओमान (Oman) के तट से लगभग 52 समुद्री मील दूर एक मानव रहित सतही जहाज (USV) से किया गया। टैंकर MKD Vyom में विस्फोट के बाद मुख्य इंजन कक्ष में आग लग गई।