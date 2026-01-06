Strategic War: अमेरिका की ‘नाक के नीचे’ ड्रैगन ने बिछाई सैन्य बिसात, क्या लैटिन यूएस बनेगा युद्ध का अगला मैदान ?

Strategic threat 2026: लैटिन अमेरिका, जिसे कभी अमेरिका अपना 'सुरक्षित आंगन' समझता था, अब वहां चीनी ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही है। जनवरी 2026 (Monroe Doctrine 2026) की शुरुआत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने यह बात साफ कर दी है कि चीन की आर्थिक पैठ अब सामरिक चुनौती में बदल चुकी है। अहम बात यह है कि पेरू में चीन की ओर से तैयार किया गया चानकाय मेगापोर्ट (Chancay Megaport) अब चर्चा का विषय नहीं, बल्कि डर का कारण है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल व्यापार के लिए नहीं बना है। इसकी गहराई और आधुनिक तकनीक इसे चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए एक आदर्श ठिकाना बनाती है। मई 2025 की रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने यहाँ अपनी सेना (PLA) के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट की गुप्त तैयारी कर ली है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है, तो चीन यहाँ से अमेरिकी तटों पर सीधे नजर (Strategic threat 2026) रख सकता है।