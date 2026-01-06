पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने सरबजीत की भारत वापसी रोकी, अदालत में केस का दिया हवाला

लेकिन यह मामला यहीं शांत नहीं हुआ बल्कि वीजा उल्लंघन, ओवरस्टे और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों ने आगे बढ़ाया। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी सरबजीत को वापस भेजने की तैयारी में जुट गए और भारतीय अधिकारियों को भी इस बात की सूचना दी गई। पाकिस्तान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तानी पंजाब सरकार के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने सरबजीत को भारत वापस भेजे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ननकाना साहिब के गांव पेहरे वाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके 4 जनवरी को सरबजीत और उसके पति को हिरासत में ले लिया है और अब सरबजीत को वापस भेजा जाएगा। लेकिन अब अदालत में मामले का हवाला देते हुए पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने एक बार फिर इस प्रक्रिया को टाल दिया है।