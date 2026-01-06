Exposed: अमेरिका में पाकिस्तान की जोरदार लॉबिंग से ‘करोड़ों वाली’ चाल, भारत के खिलाफ की थीं साजिशें!

FARA filings: पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को विफल करने के लिए अमेरिका में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। FARA दस्तावेजों के खुलासे ने साबित कर दिया है कि कैसे इस्लामाबाद ने ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) के करीबियों को करोड़ों रुपये देकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। ध्यान रहे कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रेल 2025 में हुए भयानक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद (India-Pakistan Conflict) का साफ संकेत माना और जवाब में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह अभियान पाकिस्तान में छिपे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए था, जिससे आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संदेश गया। पाकिस्तान इस सैन्य कार्रवाई को रोकना चाहता था। इसके लिए इस्लामाबाद ने अमेरिका में भारी लॉबिंग (Pakistan Lobbying USA) शुरू कर दी। हाल ही में सामने आए अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों (FARA filings) से पता चलता है कि पाकिस्तानी राजनयिकों और अधिकारियों ने वाशिंगटन में तेजी से सक्रिय होकर दबाव बनाया।