Kerala Elections : कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा दावा, UDF जीतेगी, BJP की ‘जीरो सीट’

शशि थरूर के इस आत्मविश्वास भरे बयान ने केरल के चुनावी माहौल को और भी गरमा दिया है। विपक्षी दल इसे कांग्रेस का अति-आत्मविश्वास बताकर खारिज कर रहे हैं, वहीं यूडीएफ समर्थक इस बयान से उत्साहित हैं। यहां 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन वोटिंग प्रतिशत पर सबकी पैनी नजर रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा यूडीएफ को मिलता है या एलडीएफ अपना किला बचाने में कामयाब रहती है। इस बार एनआरआई वोटर्स का कम संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचना, उन सीटों पर हार-जीत का अंतर तय कर सकता है जहां मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। ( इनपुट : ANI)