विदेश

जिनपिंग-पुतिन और किम जोंग मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे, ट्रंप बोले- भारत का टैरिफ कम करने का सवाल ही नहीं

डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ कम करने से साफ इनकार कर दिया है! साथ ही, उन्होंने शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन पर अमेरिका के खिलाफ़ साज़िश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। ट्रम्प ने चीन को अमेरिका की मदद की याद दिलाते हुए तीनों नेताओं को 'शुभकामनाएँ' भी दीं। क्या है इस बड़े आरोप के पीछे की सच्चाई? जानिए पूरी खबर!

भारत

Mukul Kumar

Sep 03, 2025

Donald Trump
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत पर लगाए गए 50 पर्सेंट टैरिफ को कम नहीं करने वाले हैं।

इसके साथ, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करने का दिया प्रस्ताव लेकिन, अब…ट्रंप ने दिया बड़ा बयान
विदेश
Donald Trump

चीन को जीत दिलाने के लिए कई अमेरिकी शहीद हुए- ट्रंप

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस 'खून' का जिक्र करेंगे, जो अमेरिका ने चीन को एक बहुत ही अमित्र विदेशी आक्रमणकारी से अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए दिया था।

ट्रंप ने आगे लिखा कि चीन को जीत दिलाने के लिए कई अमेरिकी शहीद हुए। मुझे आशा है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और स्मरण दिया जाएगा! राष्ट्रपति शी और चीन के अद्भुत लोगों के लिए यह दिन महान और अविस्मरणीय हो।

इसके साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दें, क्योंकि आपलोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।

टैरिफ को लेकर क्या बोले ट्रंप?

इसके साथ, ट्रंप ने भारतीय आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कई दशकों से पूरी तरह से एकतरफा थे. उन्होंने कहा कि वह भारत पर टैरिफ कम करने पर विचार नहीं कर रहे हैं।

जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया 'नहीं'।

उन्होंने कहा कि आपको समझना होगा कि कई वर्षों से भारत के साथ हमारे संबंध एकतरफ़ा रहे हैं। भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा था, जो दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा था।

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

03 Sept 2025 08:29 am

Published on:

03 Sept 2025 08:16 am

Hindi News / World / जिनपिंग-पुतिन और किम जोंग मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे, ट्रंप बोले- भारत का टैरिफ कम करने का सवाल ही नहीं

