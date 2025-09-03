जिनपिंग-पुतिन और किम जोंग मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे, ट्रंप बोले- भारत का टैरिफ कम करने का सवाल ही नहीं

अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत पर लगाए गए 50 पर्सेंट टैरिफ को कम नहीं करने वाले हैं।
इसके साथ, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस 'खून' का जिक्र करेंगे, जो अमेरिका ने चीन को एक बहुत ही अमित्र विदेशी आक्रमणकारी से अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए दिया था।
ट्रंप ने आगे लिखा कि चीन को जीत दिलाने के लिए कई अमेरिकी शहीद हुए। मुझे आशा है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और स्मरण दिया जाएगा! राष्ट्रपति शी और चीन के अद्भुत लोगों के लिए यह दिन महान और अविस्मरणीय हो।
इसके साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दें, क्योंकि आपलोग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
इसके साथ, ट्रंप ने भारतीय आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कई दशकों से पूरी तरह से एकतरफा थे. उन्होंने कहा कि वह भारत पर टैरिफ कम करने पर विचार नहीं कर रहे हैं।
जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया 'नहीं'।
उन्होंने कहा कि आपको समझना होगा कि कई वर्षों से भारत के साथ हमारे संबंध एकतरफ़ा रहे हैं। भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा था, जो दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा था।