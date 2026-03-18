Volodymyr Zelenskyy on Drone Warfare: राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा खुलासा, मध्य पूर्व में तैनात हैं 200 यूक्रेनी एयर डिफेंस एक्सपर्ट

Volodymyr Zelenskyy on Middle East: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अपनी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने पुष्टि की कि लगभग 200 यूक्रेनी वायु रक्षा विशेषज्ञ इस समय मध्य पूर्व में तैनात हैं। ये विशेषज्ञ विशेष रूप से ईरानी ड्रोनों के बढ़ते खतरों और हमलों का मुकाबला करने के लिए मित्र देशों की सहायता कर रहे हैं। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि आधुनिक युद्ध में कम लागत वाले हमलावर ड्रोनों ने युद्ध की पूरी प्रकृति को बदल दिया है, जिससे निपटने के लिए यूक्रेन के पास अब जमीनी अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता मौजूद है।