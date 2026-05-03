समंदर में इजरायल का सबसे बड़ा एक्शन! गाजा जा रहे 50 जहाजों के बेड़े पर बोला धावा, 2 विदेशी गिरफ्तार

फ्रांस, स्पेन और इटली के बंदरगाहों से रवाना हुए इस विशाल बेड़े का मुख्य उद्देश्य युद्धग्रस्त और पूरी तरह तबाह हो चुके फिलिस्तीनी क्षेत्र, गाजा तक जीवन रक्षक राहत सामग्री पहुंचाना था। आयोजकों के अनुसार, यह पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण और मानवीय प्रयास था। हालांकि, गुरुवार को इजरायली बलों ने इन जहाजों को गाजा के तट तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने बेड़े से लगभग 175 कार्यकर्ताओं को हटाया है, ताकि गाजा की समुद्री सीमा के नियमों का उल्लंघन न हो।