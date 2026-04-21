Science: विज्ञान और तकनीक में तेजी से बढ़ रही है भारतीयों की रुचि, दुनिया में सिर्फ ब्राजील से हैं हम पीछे

Science In India: आज के समय में विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है कि जो चीजें कभी सपनों में लगती थीं, वो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। मोबाइल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर तरफ विज्ञान और तकनीक का असर दिखाई देता है। अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो जवाब सिर्फ परमाणु बम नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक होगा। सुबह उठने से लेकर रात तक हमारी जिंदगी मशीनों, मोबाइल और इंटरनेट के सहारे चलती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे कौन है?