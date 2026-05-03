ममता बनर्जी: ‘खेला’ में शुरू से माहिर, एक दांव से पहले ही चुनाव में दिग्गज नेता को कर दिया था चित

1984 का चुनाव ममता बनर्जी का पहला लोक सभा चुनाव था। पश्चिम बंगाल में जाधवपुर से सोमनाथ चटर्जी लगातार सांसद बनते आ रहे थे। उनके पिता बड़े बैरिस्टर और पुराने सांसद थे। ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, प्रमोद दासगुप्ता जैसे दिग्गज वामपंथी नेताओं का उनके घर अक्सर आना-जाना होता था। सोमनाथ दा का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। वह वकालत में व्यस्त और मस्त थे। उन पर चुनाव लड़ने का दबाव बना। शुरू में तो उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अंत में कहा कि पिता कहेंगे तो लड़ जाएंगे।