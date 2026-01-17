सिंगूर में मोदी: दिल्ली के शोरूम में ममता के सेक्रेटरी को आए फोन और ‘दीदी’ की ‘बेइज्जती’ का क्या है कनेक्शन?

वह साल 2006 था। दुर्गा पूजा का त्योहार करीब था। पश्चिम बंगाल का सिंगूर सुलगने लगा था। ममता बनर्जी के सेक्रेटरी रतन मुखर्जी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। दिल्ली के ओखला में एक शोरूम में वह पत्नी के साथ फर्नीचर देख रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर जो व्यक्ति थे वह रेल मंत्रालय में ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके पश्चिम बंगाल काडर के पूर्व आईएएस थे। उस समय वह पुणे की किसी एमएनसी में काम कर रहे थे। उनके फोन करने का मकसद एक खास मैसेज देना था। मैसेज टाटा ग्रुप और ममता बनर्जी के बीच समझौते से जुड़ा था। उन्होंने रतन मुखर्जी से साफ कहा, 'वामपंथी सरकार को जितना कोसना है, कोस लीजिए। भूमि अधिग्रहण कानून की आलोचना कर लीजिए, लेकिन रतन टाटा को बुरा-भला कहने से बचिए।' यही नहीं, उन्होंने यह तक कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कान्त वर्मा सहित टाटा समूह के प्रतिनिधि इस बारे में कोई रास्ता निकालने के लिए ममता बनर्जी से मिलने भी आ सकते हैं।