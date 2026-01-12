12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal SIR Row: विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता ने CEC को लिखा पत्र, BLO की मौत सहित ये मुद्दे उठाए

सीएम ममता बनर्जी ने लिखा, “दो दशकों से अधिक समय में अपनाए गए अपने ही तंत्र और निर्णयों को नकारना मनमाना, अतार्किक और भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है।”

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Jan 12, 2026

Mamata Banerjee, West Bengal CM Mamata Banerjee, Election Commission of India, CEC Gyanesh Kumar,

CM ममता ने CEC ज्ञानेश कुमार को लिखा पक्ष (Photo-IANS)

Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में एसआईआर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पांचवां पत्र लिखा है। उन्होंने इस प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया है। साथ ही दावा किया कि 2002 की मतदाता सूची का AI आधारित डिजिटलीकरण बड़े पैमाने पर डेटा मिसमैच पैदा कर रहा है, जिससे वास्तविक मतदाताओं को गलत तरीके से “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” की श्रेणी में डाला जा रहा है।

सीएम बनर्जी ने लगाया ये आरोप

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पिछले दो दशकों से अपनाई जा रही अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं को ही नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की पहचान पहले ही अर्ध-न्यायिक सुनवाई के बाद सही की जा चुकी थी, उनसे दोबारा अपनी पहचान साबित करने को कहा जा रहा है।

पत्र में सीएम ममता बनर्जी ने लिखा, “दो दशकों से अधिक समय में अपनाए गए अपने ही तंत्र और निर्णयों को नकारना मनमाना, अतार्किक और भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है।”

‘नहीं दी जा रही रसीद’

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि SIR के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की कोई उचित रसीद नहीं दी जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया और अधिक संदिग्ध बन जाती है। 

बता दें कि इससे पहले अपने पत्रों में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से राज्य में SIR को तुरंत रोकने की मांग की थी और इसे “अव्यवस्थित, मनमाना और तदर्थ अभ्यास” करार दिया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि SIR से जुड़े अत्यधिक कार्यभार, तनाव और मानसिक दबाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें, यहां तक कि आत्महत्याएं भी हुई हैं।

सीएम ने SIR को बताया घोटाला

बता दें कि सीएम ममता बनर्जी पहले भी SIR को “AI की मदद से किया जा रहा एक बड़ा घोटाला” बता चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में बीजेपी की आईटी सेल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में SIR के शुरुआती चरण के बाद 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए।

ये भी पढ़ें

ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया ‘बदमाश गृह मंत्री’, पूछा क्या यही गृहमंत्री का काम है?
राष्ट्रीय
west bengal election, cm mamata baneree attack amit shah, ed raids i-pac,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

12 Jan 2026 05:06 pm

Hindi News / National News / Bengal SIR Row: विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता ने CEC को लिखा पत्र, BLO की मौत सहित ये मुद्दे उठाए

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.