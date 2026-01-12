Bengal SIR Row: विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता ने CEC को लिखा पत्र, BLO की मौत सहित ये मुद्दे उठाए

Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रदेश में एसआईआर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पांचवां पत्र लिखा है। उन्होंने इस प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया है। साथ ही दावा किया कि 2002 की मतदाता सूची का AI आधारित डिजिटलीकरण बड़े पैमाने पर डेटा मिसमैच पैदा कर रहा है, जिससे वास्तविक मतदाताओं को गलत तरीके से “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” की श्रेणी में डाला जा रहा है।