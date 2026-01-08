ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया ‘बदमाश गृह मंत्री’, पूछा क्या यही गृहमंत्री का काम है?

सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी भी बताया है। उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर, उन्होंने वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए हैं। उन्होंने अमर्त्य सेन, कवि जॉय गोस्वामी और एक्टर देव को नोटिस भेजे हैं। महिलाओं और युवाओं के नाम हटा दिए गए हैं। एक हत्यारे को भी अपना बचाव करने का मौका मिलता है, लेकिन असली वोटर्स, ज़्यादातर महिलाएं जिनकी हाल ही में शादी हुई है और जिनके सरनेम बदल गए हैं, या जिनके पते बदल गए हैं, उनके नाम हटा दिए गए हैं।