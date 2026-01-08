8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया ‘बदमाश गृह मंत्री’, पूछा क्या यही गृहमंत्री का काम है?

ED Raids I-Pac: सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के नाम पर पार्टी से जुड़ा डाटा जब्त किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Jan 08, 2026

west bengal election, cm mamata baneree attack amit shah, ed raids i-pac,

सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना (Photo-IANS)

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Bengal Election 2026) से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने I-PAC के ऑफिस (ED Raids I-Pac) और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापे मारे। प्रतीक जैन टीएमसी (TMC) के आईटी सेल के हेड भी हैं। छापेमारी की सूचना मिलने पर सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) मौके पर पहुंची और केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है।

अमित शाह पर साधा निशाना

ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ममता बनर्जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर भड़क उठीं। इस दौरान सीएम बनर्जी ने अमित शाह को ‘बदमाश गृह मंत्री’ तक कह डाला। सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त करना ईडी या गृह मंत्री अमित शाह का काम है? यह बेहद शर्मनाक है। जो गृह मंत्री देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वही मेरी पार्टी के दस्तावेज उठा रहे हैं। अगर मैं बीजेपी दफ्तर पर छापा डालूं तो क्या होगा?”

सीएम ने लगाया आरोप

इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के नाम पर पार्टी से जुड़ा डाटा जब्त किया जा रहा है। साथ ही दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे सीधे चुनावी प्रक्रिया से जोड़ते हुए कहा कि उनकी पार्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं।

सीएम बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है तो राजनीतिक लड़ाई लड़े। डराने-धमकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। टीएमसी एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है, जो टैक्स देती है। केंद्र सरकार पैसे और ताकत के बल पर हमें कुचल नहीं सकती।

‘BJP लोकतंत्र की हत्यारी है’

सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी भी बताया है। उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर, उन्होंने वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए हैं। उन्होंने अमर्त्य सेन, कवि जॉय गोस्वामी और एक्टर देव को नोटिस भेजे हैं। महिलाओं और युवाओं के नाम हटा दिए गए हैं। एक हत्यारे को भी अपना बचाव करने का मौका मिलता है, लेकिन असली वोटर्स, ज़्यादातर महिलाएं जिनकी हाल ही में शादी हुई है और जिनके सरनेम बदल गए हैं, या जिनके पते बदल गए हैं, उनके नाम हटा दिए गए हैं। 

ये भी पढ़ें

‘अगर अभिषेक को किसी ने रोका तो खून-खराबा होगा’, ममता के भतीजे को धमकी मिलने के बाद बोली TMC
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

08 Jan 2026 02:53 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया ‘बदमाश गृह मंत्री’, पूछा क्या यही गृहमंत्री का काम है?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.