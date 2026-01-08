ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया ‘बदमाश गृह मंत्री’, पूछा क्या यही गृहमंत्री का काम है?

सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना (Photo-IANS)
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Bengal Election 2026) से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने I-PAC के ऑफिस (ED Raids I-Pac) और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापे मारे। प्रतीक जैन टीएमसी (TMC) के आईटी सेल के हेड भी हैं। छापेमारी की सूचना मिलने पर सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) मौके पर पहुंची और केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है।
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ममता बनर्जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर भड़क उठीं। इस दौरान सीएम बनर्जी ने अमित शाह को ‘बदमाश गृह मंत्री’ तक कह डाला। सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क जब्त करना ईडी या गृह मंत्री अमित शाह का काम है? यह बेहद शर्मनाक है। जो गृह मंत्री देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वही मेरी पार्टी के दस्तावेज उठा रहे हैं। अगर मैं बीजेपी दफ्तर पर छापा डालूं तो क्या होगा?”
इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के नाम पर पार्टी से जुड़ा डाटा जब्त किया जा रहा है। साथ ही दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे सीधे चुनावी प्रक्रिया से जोड़ते हुए कहा कि उनकी पार्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं।
सीएम बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है तो राजनीतिक लड़ाई लड़े। डराने-धमकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। टीएमसी एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है, जो टैक्स देती है। केंद्र सरकार पैसे और ताकत के बल पर हमें कुचल नहीं सकती।
सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी भी बताया है। उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर, उन्होंने वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए हैं। उन्होंने अमर्त्य सेन, कवि जॉय गोस्वामी और एक्टर देव को नोटिस भेजे हैं। महिलाओं और युवाओं के नाम हटा दिए गए हैं। एक हत्यारे को भी अपना बचाव करने का मौका मिलता है, लेकिन असली वोटर्स, ज़्यादातर महिलाएं जिनकी हाल ही में शादी हुई है और जिनके सरनेम बदल गए हैं, या जिनके पते बदल गए हैं, उनके नाम हटा दिए गए हैं।
