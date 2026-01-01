‘अगर अभिषेक को किसी ने रोका तो खून-खराबा होगा’, ममता के भतीजे को धमकी मिलने के बाद बोली TMC

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मटुआ समुदाय के दो गुटों के बीच हालिया झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आगामी 9 जनवरी को TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रस्तावित दौरे को लेकर क्षेत्र में एक बार फिर हिंसा की आशंका जताई जा रही है। दरअसल, टीएमसी सांसद ठाकुरनगर स्थित हरिचांद ठाकुर और गुरूचांद ठाकुर के मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाले हैं।